NASDAQ Composite Index-Titel Check Point Software-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Check Point Software-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Check Point Software-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Check Point Software-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 112,39 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Check Point Software-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,898 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 675,95 USD, da sich der Wert einer Check Point Software-Aktie am 16.10.2025 auf 188,36 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,59 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Check Point Software belief sich zuletzt auf 20,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at