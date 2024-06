NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte eine Columbia Banking System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Columbia Banking System eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Das Columbia Banking System-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 25,42 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hätte, hätte er nun 39,339 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 743,12 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 743,12 USD entspricht einer negativen Performance von 25,69 Prozent.

Columbia Banking System erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at