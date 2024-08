NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 29.07.2023 wurde das Costco Wholesale-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Costco Wholesale-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 563,32 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Costco Wholesale-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 17,752 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.07.2024 gerechnet (817,60 USD), wäre die Investition nun 14 513,95 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45,14 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Costco Wholesale einen Börsenwert von 360,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at