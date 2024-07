NASDAQ Composite Index-Wert Ebix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ebix-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NASO Handel mit der Ebix-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,26 USD. Bei einem Ebix-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,312 Ebix-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 0,03 USD, da sich der Wert eines Ebix-Papiers am 19.07.2024 auf 0,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 99,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ebix eine Börsenbewertung in Höhe von 386267,001939 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at