NASDAQ Composite Index-Wert Emmis Communications A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Emmis Communications A-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Emmis Communications A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Emmis Communications A-Papier an der Börse NASO gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Emmis Communications A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 645,161 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.11.2023 auf 4,85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 129,03 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 212,90 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at