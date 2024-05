NASDAQ Composite Index-Wert Encore Wire-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Encore Wire von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Encore Wire-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Encore Wire-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,79 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Encore Wire-Aktie investierten, hätten nun 185,908 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 286,67 USD, da sich der Wert eines Encore Wire-Papiers am 14.05.2024 auf 281,25 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +422,87 Prozent.

Insgesamt war Encore Wire zuletzt 4,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at