NASDAQ Composite Index-Wert FARO Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in FARO Technologies von vor einem Jahr bedeutet

Am 04.03.2023 wurde das FARO Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das FARO Technologies-Papier bei 27,13 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die FARO Technologies-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 368,596 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen FARO Technologies-Anteile wären am 01.03.2024 8 112,79 USD wert, da der Schlussstand 22,01 USD betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 18,87 Prozent eingebüßt.

FARO Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 417,71 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at