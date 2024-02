NASDAQ Composite Index-Wert Heritage Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Heritage Financial von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Heritage Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Heritage Financial-Papier bei 24,26 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Heritage Financial-Aktie investiert hat, hat nun 412,201 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 452,60 USD, da sich der Wert eines Heritage Financial-Papiers am 07.02.2024 auf 18,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25,47 Prozent.

Alle Heritage Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 649,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at