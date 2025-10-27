NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Verlust hätte ein IMAX-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

IMAX Aktie
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit IMAX-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,98 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die IMAX-Aktie investiert hat, hat nun 263,296 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 346,50 USD, da sich der Wert einer IMAX-Aktie am 24.10.2025 auf 31,70 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 8 346,50 USD, was einer negativen Performance von 16,54 Prozent entspricht.
IMAX wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,71 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
