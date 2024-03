NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lam Research von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Lam Research-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Lam Research-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Lam Research-Aktie letztlich bei 584,23 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,117 Lam Research-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 27.03.2024 16 528,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 965,67 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 65,29 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Lam Research zuletzt 126,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at