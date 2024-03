NASDAQ Composite Index-Wert LSI Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LSI Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in LSI Industries gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden LSI Industries-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,48 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die LSI Industries-Aktie investiert hat, hat nun 117,925 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.03.2024 1 654,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,03 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 654,48 USD entspricht einer Performance von +65,45 Prozent.

Zuletzt ergab sich für LSI Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 418,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at