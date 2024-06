NASDAQ Composite Index-Wert Macatawa Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Macatawa Bank von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Macatawa Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Macatawa Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Macatawa Bank-Papiers betrug an diesem Tag 5,24 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1 908,397 Macatawa Bank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 25 706,11 USD, da sich der Wert eines Macatawa Bank-Papiers am 14.06.2024 auf 13,47 USD belief. Mit einer Performance von +157,06 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Macatawa Bank jüngst 463,63 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at