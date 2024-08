NASDAQ Composite Index-Wert MarketAxess-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MarketAxess von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in MarketAxess-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das MarketAxess-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 484,77 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,063 MarketAxess-Aktien. Die gehaltenen MarketAxess-Aktien wären am 26.08.2024 488,42 USD wert, da der Schlussstand 236,77 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -51,16 Prozent.

Am Markt war MarketAxess jüngst 8,90 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

