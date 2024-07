NASDAQ Composite Index-Wert Mind CTI-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mind CTI von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Mind CTI-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Mind CTI-Aktie betrug an diesem Tag 3,73 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Mind CTI-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2 680,965 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.07.2024 gerechnet (1,95 USD), wäre das Investment nun 5 214,48 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 47,86 Prozent.

Der Mind CTI-Wert an der Börse wurde auf 39,19 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at