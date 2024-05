NASDAQ Composite Index-Wert Olympic Steel-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Olympic Steel-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Olympic Steel-Anleger über eine Dividendenausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Olympic Steel am 03.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,50 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 38,89 Prozent. 5,57 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 38,90 Prozent gestiegen.

Olympic Steel-Dividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging die Olympic Steel-Aktie am Tag der Hauptversammlung bei 57,55 USD aus dem Handel. Das Olympic Steel-Papier verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 0,75 Prozent. Somit sank die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,07 Prozent.

Reale Rendite und Aktienkursentwicklung im Vergleich

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Olympic Steel-Kurs via NASDAQ 33,87 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 35,61 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Olympic Steel

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Olympic Steel

Olympic Steel ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 641,806 Mio. USD. Das Olympic Steel-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 17,34. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Olympic Steel einen Umsatz von 2,158 Mrd.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,85 USD.

Redaktion finanzen.at