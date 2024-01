NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Oracle-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Oracle eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Oracle-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Oracle-Aktie bei 37,65 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Oracle-Aktie investiert hat, hat nun 26,560 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 779,81 USD, da sich der Wert eines Oracle-Anteils am 08.01.2024 auf 104,66 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 2 779,81 USD entspricht einer Performance von +177,98 Prozent.

Insgesamt war Oracle zuletzt 282,06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at