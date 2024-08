NASDAQ Composite Index-Wert Oracle-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Oracle-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde die Oracle-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 115,99 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Oracle-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,862 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2024 119,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 138,31 USD belief. Mit einer Performance von +19,24 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Oracle jüngst 382,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at