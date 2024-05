NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Paccar Aktionären eine Freude

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Paccar-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Paccar am 30.04.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,06 USD beschlossen. Damit wurde die Paccar-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 11,58 Prozent erhöht. 1,52 Mrd. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 51,15 Prozent.

Veränderung der Dividendenrendite

Das Paccar-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 106,11 USD in den Feierabend. Der Paccar-Titel verzeichnet für 2023 eine Dividendenrendite von 1,09 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich abgeschwächt, damals betrug sie noch 1,44 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Paccar-Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren ist der Paccar-Kurs via NASDAQ 75,31 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 82,04 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Paccar

Für 2024 gehen Analysten von FactSet von einer Steigerung der Dividende auf 3,55 USD aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,34 Prozent hinzugewinnen.

Hauptdaten von Paccar

Paccar ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 55,452 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Paccar verfügt über ein KGV von aktuell 11,14. 2023 setzte Paccar 35,159 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 8,78 USD.

Redaktion finanzen.at