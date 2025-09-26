Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Gewinnen

Der NASDAQ 100 sprang im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,44 Prozent auf 24 503,85 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,056 Prozent auf 24 410,95 Punkte an der Kurstafel, nach 24 397,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 297,70 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 510,37 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,343 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 26.08.2025, den Stand von 23 525,29 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 26.06.2025, mit 22 447,29 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 26.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 20 115,54 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 16,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 24 781,73 Punkten. 16 542,20 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Electronic Arts (+ 14,87 Prozent auf 193,35 USD), Paccar (+ 5,16 Prozent auf 100,50 USD), AppLovin (+ 4,68 Prozent auf 669,86 USD), Intel (+ 4,44 Prozent auf 35,50 USD) und Tesla (+ 4,02 Prozent auf 440,40 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Costco Wholesale (-2,90 Prozent auf 915,95 USD), eBay (-2,12 Prozent auf 91,14 USD), JDcom (-1,91 Prozent auf 34,50 USD), DexCom (-1,76 Prozent auf 67,10 USD) und Enphase Energy (-1,56 Prozent auf 36,50 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 47 658 254 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,682 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

