NASDAQ Composite Index-Wert Paccar-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Paccar von vor einem Jahr bedeutet

Vor 1 Jahr wurde die Paccar-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Paccar-Aktie betrug an diesem Tag 107,07 USD. Bei einem Paccar-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,934 Paccar-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 94,41 USD, da sich der Wert eines Paccar-Papiers am 27.10.2025 auf 101,08 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 5,59 Prozent.

Der Börsenwert von Paccar belief sich jüngst auf 53,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at