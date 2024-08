NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel hätte eine Investition in Patterson-UTI Energy von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Patterson-UTI Energy-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Patterson-UTI Energy-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Patterson-UTI Energy-Anteile bei 8,47 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 180,638 Patterson-UTI Energy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Patterson-UTI Energy-Papiere wären am 14.08.2024 10 330,58 USD wert, da der Schlussstand 8,75 USD betrug. Damit wäre die Investition 3,31 Prozent mehr wert.

Patterson-UTI Energy war somit zuletzt am Markt 3,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at