Verluste in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel weit im Minus

Am Donnerstag nahmen die Anleger in New York Reißaus.

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss um 4,31 Prozent auf 16 387,31 Punkte zurück. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 2,86 Prozent auf 16 635,45 Punkte an der Kurstafel, nach 17 124,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 16 712,37 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 15 894,27 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 9,41 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 10.03.2025, lag der NASDAQ Composite bei 17 468,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 161,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.04.2024, stand der NASDAQ Composite noch bei 16 170,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 15,01 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 20 118,61 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Neogen (+ 12,15 Prozent auf 5,63 USD), ADTRAN (+ 4,98 Prozent auf 6,83 EUR), Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,08 Prozent auf 3,06 USD), Royal Gold (+ 3,91 Prozent auf 170,97 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 3,59 Prozent auf 0,72 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Richardson Electronics (-17,06 Prozent auf 8,12 USD), Harvard Bioscience (-15,97 Prozent auf 0,39 USD), Patterson-UTI Energy (-14,79 Prozent auf 5,59 USD), Amtech Systems (-14,32 Prozent auf 3,65 USD) und JetBlue Airways (-13,99 Prozent auf 3,69 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 108 350 458 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 2,720 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Im NASDAQ Composite weist die SIGA Technologies-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

