NASDAQ Composite Index-Wert Patterson-UTI Energy-Aktie: So viel Verlust hätte eine Patterson-UTI Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Patterson-UTI Energy-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32,24 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Patterson-UTI Energy-Aktie investiert hat, hat nun 3,102 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,26 USD, da sich der Wert einer Patterson-UTI Energy-Aktie am 21.08.2024 auf 9,11 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 28,26 USD, was einer negativen Performance von 71,74 Prozent entspricht.

Patterson-UTI Energy erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at