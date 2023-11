NASDAQ Composite Index-Wert Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie: So viel Verlust hätte ein Peoples Bancorp of North Carolina-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 28,28 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Peoples Bancorp of North Carolina-Aktie investierten, hätten nun 353,607 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 956,15 USD, da sich der Wert eines Peoples Bancorp of North Carolina-Papiers am 31.10.2023 auf 22,50 USD belief. Damit wäre die Investition 20,44 Prozent weniger wert.

Alle Peoples Bancorp of North Carolina-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at