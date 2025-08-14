Amazon Aktie
14.08.2025 20:05:24
Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite am Nachmittag
Um 20:02 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,02 Prozent auf 21 718,15 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,294 Prozent tiefer bei 21 649,21 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 21 713,14 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 21 627,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 21 766,29 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 1,20 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 14.07.2025, bei 20 640,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.05.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 19 146,81 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2024, den Wert von 17 192,60 Punkten.
Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 12,64 Prozent zu Buche. Bei 21 803,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 784,03 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Consumer Portfolio Services (+ 5,94 Prozent auf 8,74 USD), Peoples Bancorp of North Carolina (+ 4,51 Prozent auf 30,85 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 3,83 Prozent auf 6,23 USD), Amazon (+ 3,38 Prozent auf 232,14 USD) und Netflix (+ 2,79 Prozent auf 1 238,03 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil 3D Systems (-11,59 Prozent auf 2,06 USD), Nice Systems (-11,28 Prozent auf 131,30 USD), TTM Technologies (-6,52 Prozent auf 42,03 USD), Innodata (-6,25 Prozent auf 40,48 USD) und CIENA (-5,42 Prozent auf 89,53 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 15 807 854 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 3,823 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick
Die Upbound Group-Aktie verzeichnet mit 5,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,65 Prozent bei der Cogent Communications-Aktie an.
