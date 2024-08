NASDAQ Composite Index-Wert PetMed Express-Aktie: So viel hätte eine Investition in PetMed Express von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem PetMed Express-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 15,47 USD. Bei einem Investment von 100 USD in PetMed Express-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,464 PetMed Express-Aktien. Die gehaltenen PetMed Express-Aktien wären am 23.08.2024 20,04 USD wert, da der Schlussstand 3,10 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -79,96 Prozent.

PetMed Express wurde jüngst mit einem Börsenwert von 63,74 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at