NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone

Am Abend zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite sprang im NASDAQ-Handel letztendlich um 0,33 Prozent auf 21 178,58 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,323 Prozent auf 21 176,40 Punkte an der Kurstafel, nach 21 108,32 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 21 122,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 21 202,18 Punkten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, mit 20 273,46 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 28.04.2025, wies der NASDAQ Composite 17 366,13 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.07.2024, den Wert von 17 357,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 9,84 Prozent nach oben. 21 202,18 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Zähler.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Geospace Technologies (+ 22,21 Prozent auf 15,79 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 7,53 Prozent auf 4,57 USD), Photronics (+ 7,10 Prozent auf 21,12 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 6,58 Prozent auf 6,80 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 5,41 Prozent auf 6,24 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-10,36 Prozent auf 5,19 USD), Geron (-8,73 Prozent auf 1,15 USD), FreightCar America (-7,16 Prozent auf 10,64 USD), Harvard Bioscience (-6,29 Prozent auf 0,53 USD) und PetMed Express (-5,84 Prozent auf 3,55 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 33 900 226 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,610 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die Park-Ohio-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Comtech Telecommunications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,17 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at