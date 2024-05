NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Petroleum Geo-Services ASA von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Petroleum Geo-Services ASA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.05.2023 wurde die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie via Börse OSL gehandelt. Der Schlusskurs der Petroleum Geo-Services ASA-Anteile betrug an diesem Tag 7,56 NOK. Bei einem Investment von 100 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 13,235 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,54 NOK gerechnet, wäre die Investition nun 113,05 NOK wert. Die Steigerung von 100 NOK zu 113,05 NOK entspricht einer Performance von +13,05 Prozent.

Der Börsenwert von Petroleum Geo-Services ASA belief sich jüngst auf 7,75 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at