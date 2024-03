NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Petroleum Geo-Services ASA von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Petroleum Geo-Services ASA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse OSL Handel mit Petroleum Geo-Services ASA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Petroleum Geo-Services ASA-Anteile an diesem Tag bei 6,80 NOK. Bei einem Petroleum Geo-Services ASA-Investment von 1 000 NOK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 147,059 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.03.2024 auf 7,12 NOK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 047,65 NOK wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 4,76 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Petroleum Geo-Services ASA belief sich jüngst auf 6,67 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at