NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Petroleum Geo-Services ASA von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Petroleum Geo-Services ASA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Petroleum Geo-Services ASA-Anteilen an der Börse OSL ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 5,71 NOK. Bei einem Petroleum Geo-Services ASA-Investment von 100 NOK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,513 Petroleum Geo-Services ASA-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.05.2024 gerechnet (8,31 NOK), wäre das Investment nun 145,57 NOK wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,57 Prozent gesteigert.

Petroleum Geo-Services ASA wurde am Markt mit 8,20 Mrd. NOK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at