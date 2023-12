NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Petroleum Geo-Services ASA von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Petroleum Geo-Services ASA-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse OSL gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 11,63 NOK. Wer vor 5 Jahren 100 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investiert hat, hat nun 8,602 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 74,27 NOK, da sich der Wert eines Petroleum Geo-Services ASA-Anteils am 21.12.2023 auf 8,63 NOK belief. Damit hätte sich die Investition um 25,73 Prozent vermindert.

Petroleum Geo-Services ASA war somit zuletzt am Markt 7,98 Mrd. NOK wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at