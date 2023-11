NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Petroleum Geo-Services ASA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Am 24.11.2018 wurden Petroleum Geo-Services ASA-Anteile an der Börse OSL wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 18,94 NOK. Wer vor 5 Jahren 10 000 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investiert hat, hat nun 527,983 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.11.2023 gerechnet (9,03 NOK), wäre die Investition nun 4 765,58 NOK wert. Das kommt einer Abnahme um 52,34 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Petroleum Geo-Services ASA belief sich jüngst auf 8,36 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at