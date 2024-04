NASDAQ Composite Index-Wert Petroleum Geo-Services ASA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Petroleum Geo-Services ASA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 12.04.2019 wurden Petroleum Geo-Services ASA-Anteile via Börse OSL gehandelt. Zum Handelsende standen Petroleum Geo-Services ASA-Anteile an diesem Tag bei 20,76 NOK. Investoren, die vor 5 Jahren 100 NOK in die Petroleum Geo-Services ASA-Aktie investierten, hätten nun 4,817 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 42,87 NOK, da sich der Wert eines Petroleum Geo-Services ASA-Papiers am 11.04.2024 auf 8,90 NOK belief. Damit beträgt die Performance des Investments -57,13 Prozent.

Der Börsenwert von Petroleum Geo-Services ASA belief sich jüngst auf 8,44 Mrd. NOK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at