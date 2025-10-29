NASDAQ Composite Index-Wert Photronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Photronics von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Photronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Photronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Photronics-Anteile bei 16,48 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 6,068 Photronics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.10.2025 145,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23,99 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,57 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Photronics bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at