NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Prosperity Bancshares-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Prosperity Bancshares-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 64,92 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,540 Prosperity Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 113,34 USD, da sich der Wert eines Prosperity Bancshares-Anteils am 30.08.2024 auf 73,58 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Prosperity Bancshares belief sich zuletzt auf 7,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at