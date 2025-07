Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Kursplus

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,61 Prozent fester bei 21 020,02 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,353 Prozent auf 20 966,47 Punkte an der Kurstafel, nach 20 892,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 870,67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 21 023,85 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,285 Prozent. Vor einem Monat, am 23.06.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 19 630,97 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor drei Monaten, am 23.04.2025, bei 16 708,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2024, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 17 997,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,02 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 21 077,37 Punkte. Bei 14 784,03 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Harvard Bioscience (+ 25,46 Prozent auf 0,56 USD), Elron Electronic Industries (+ 14,58 Prozent auf 1,76 USD), Pegasystems (+ 13,92 Prozent auf 58,01 USD), Sangamo Therapeutics (+ 13,69 Prozent auf 0,55 USD) und USANA Health Sciences (+ 12,37 Prozent auf 35,43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Fiserv (-13,85 Prozent auf 143,00 USD), Microchip Technology (-6,66 Prozent auf 70,25 USD), Prosperity Bancshares (-4,61 Prozent auf 69,53 USD), ON Semiconductor (-4,55 Prozent auf 59,61 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-4,37 Prozent auf 4,16 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 35 132 678 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,471 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Integra LifeSciences-Aktie weist mit 5,38 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Comtech Telecommunications-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at