NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in QUALCOMM von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Der Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie betrug an diesem Tag 76,77 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die QUALCOMM-Aktie investiert hat, hat nun 1,303 Anteile im Depot. Die gehaltenen QUALCOMM-Anteile wären am 20.08.2024 224,19 USD wert, da der Schlussstand 172,11 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 224,19 USD entspricht einer Performance von +124,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für QUALCOMM eine Börsenbewertung in Höhe von 194,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at