QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Frühes Investment
|
29.10.2025 16:04:56
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 29.10.2022 wurden QUALCOMM-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 119,21 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,389 QUALCOMM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der QUALCOMM-Aktie auf 181,03 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 518,58 USD wert. Das entspricht einem Plus von 51,86 Prozent.
Zuletzt ergab sich für QUALCOMM eine Börsenbewertung in Höhe von 195,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com
