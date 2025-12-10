QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Lukrativer QUALCOMM-Einstieg?
|
10.12.2025 16:05:00
NASDAQ Composite Index-Wert QUALCOMM-Aktie: So viel hätte eine Investition in QUALCOMM von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 10.12.2015 wurde die QUALCOMM-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 48,57 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,589 QUALCOMM-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 623,64 USD, da sich der Wert eines QUALCOMM-Papiers am 09.12.2025 auf 176,00 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 262,36 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von QUALCOMM belief sich jüngst auf 187,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
