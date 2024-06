NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel hätte eine Investition in Resources Connection von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Resources Connection-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Resources Connection-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 14,58 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,587 Resources Connection-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.05.2024 auf 11,16 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,43 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,46 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Resources Connection eine Börsenbewertung in Höhe von 370,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at