NASDAQ Composite Index-Wert Ross Stores-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ross Stores von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ross Stores-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Ross Stores-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 50,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Ross Stores-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,977 Ross Stores-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.10.2025 gerechnet (158,34 USD), wäre das Investment nun 313,05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 213,05 Prozent erhöht.

Ross Stores wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,30 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at