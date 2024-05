NASDAQ Composite Index-Wert Royal Gold-Aktie: Über diese Dividende können sich Royal Gold-Aktionäre freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Royal Gold-Dividendenzahlung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Royal Gold am 23.05.2024 wurde für das Jahr 2023 die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,48 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 9,63 Prozent. 98,57 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 7,23 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Der Royal Gold-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 128,68 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Royal Gold-Anteilsscheins 1,22 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 1,20 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Royal Gold via NASDAQ 49,23 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 55,44 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Royal Gold

Für 2024 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1,62 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 1,26 Prozent zulegen.

Royal Gold-Basisdaten

Royal Gold ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 8,599 Mrd. USD. Royal Gold weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,21 auf. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Royal Gold einen Umsatz von 605,720 Mio.USD sowie einen Gewinn je Aktie von 3,65 USD.

Redaktion finanzen.at