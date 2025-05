Optimismus in New York: NASDAQ Composite liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0,28 Prozent höher bei 18 925,73 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,082 Prozent auf 18 888,05 Punkte an der Kurstafel, nach 18 872,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 19 061,11 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 840,34 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0,062 Prozent. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 16 300,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, den Wert von 19 524,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.05.2024, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 16 801,54 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresanfang 2025 bereits um 1,84 Prozent zurück. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 118,61 Punkten. Bei 14 784,03 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Amtech Systems (+ 13,15 Prozent auf 4,13 USD), Comtech Telecommunications (+ 11,73 Prozent auf 2,19 USD), AXT (+ 11,35) Prozent auf 1,57 USD), Geron (+ 10,45 Prozent auf 1,48 USD) und 1-800-FLOWERSCOM (+ 8,24 Prozent auf 4,86 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Fastenal (-50,02 Prozent auf 40,72 USD), Dorel Industries (-7,85 Prozent auf 1,07 USD), Nissan Motor (-6,64 Prozent auf 2,46 USD), Elbit Systems (-4,90 Prozent auf 376,53 USD) und SIGA Technologies (-4,73 Prozent auf 5,84 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 531 241 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,983 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Im NASDAQ Composite präsentiert die Integra LifeSciences-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Alliance Resource Partners LP-Aktie an.

Redaktion finanzen.at