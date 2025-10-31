NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 5 Jahren eingefahren

Shore Bancshares Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die Shore Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Shore Bancshares-Anteile bei 10,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 924,214 Shore Bancshares-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2025 14 343,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,52 USD belief. Das entspricht einem Plus von 43,44 Prozent.
Der Börsenwert von Shore Bancshares belief sich zuletzt auf 517,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
