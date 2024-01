NASDAQ Composite Index-Wert Sify-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sify von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurde das Sify-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,52 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Sify-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 578,947 Sify-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 907,89 USD, da sich der Wert eines Sify-Anteils am 12.01.2024 auf 1,81 USD belief. Das entspricht einem Plus von 19,08 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at