NASDAQ Composite Index-Wert SMC-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich SMC-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert SMC am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 950,00 JPY je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 900,00 JPY angesetzt wurde. Die Gesamtausschüttung von SMC umfasst 58,06 Mrd. JPY. So verkleinerte sich die SMC- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,21 Prozent.

Entwicklung der Dividendenrendite

Via naso beendete der SMC-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 472,32 USD. Heute wird das SMC-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der SMC-Aktie optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Investoren ausgezahlt. Für das Jahr 2024 weist der SMC-Titel eine Dividendenrendite von 1,12 Prozent auf. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,29 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Kurs von SMC via naso um 14,92 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite gemessen an einer Performance von -14,72 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie SMC

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 1 016,67 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 1,34 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie SMC

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens SMC beläuft sich aktuell auf 4,927 Bio. JPY. Das KGV von SMC beläuft sich aktuell auf 30,66. 2024 setzte SMC 776,873 Mrd. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2 766,94 JPY.

