NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 22.03.2023 wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Snap-On-Aktie an diesem Tag bei 233,66 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 42,797 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 547,29 USD, da sich der Wert einer Snap-On-Aktie am 21.03.2024 auf 293,18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 25,47 Prozent.

Alle Snap-On-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at