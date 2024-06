NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Verlust hätte ein Snap-On-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Am 14.06.2023 wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Snap-On-Papiers betrug an diesem Tag 271,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 36,794 Snap-On-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 891,46 USD, da sich der Wert eines Snap-On-Anteils am 13.06.2024 auf 268,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,09 Prozent verringert.

Am Markt war Snap-On jüngst 14,07 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at