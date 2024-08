NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel wäre eine Snap-On-Anlage von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit Snap-On-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 272,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,669 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.08.2024 gerechnet (273,69 USD), wäre das Investment nun 1 004,15 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 0,41 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Snap-On einen Börsenwert von 14,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at