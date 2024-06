NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steel Dynamics-Investment von vor einem Jahr verdient

Am 04.06.2023 wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 97,71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 102,344 Steel Dynamics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.06.2024 13 571,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 132,61 USD belief. Damit wäre die Investition 35,72 Prozent mehr wert.

Am Markt war Steel Dynamics jüngst 20,99 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at